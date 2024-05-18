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  4. SON DAKİKA | Piyasaya 50 milyon TL'lik sahte altın süreceklerdi! Adana merkezli 4 ilde operasyon... Atölyede yakalandılar

SON DAKİKA | Piyasaya 50 milyon TL'lik sahte altın süreceklerdi! Adana merkezli 4 ilde operasyon... Atölyede yakalandılar

18.05.2024 16:02
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Son dakika haberi: Adana merkezli 4️ ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “AYAR-3” operasyonuyla; piyasaya yaklaşık 50 milyon TL sahte altın sürmeye çalışan şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Piyasaya 50 milyon TL'lik sahte altın süreceklerdi! Adana merkezli 4 ilde operasyon... Atölyede yakalandılar

Son dakika: Adana, Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi. Adana merkezli 4️ ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 5️0 milyon TL olan; sahye altınlar ele geçirildi.

Operasyonu duyan Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"- 3️ bin 646 adet çeyrek altın,

  • 811 adet yarım altın,
  • 1614 adet tam altın ve
  • 57 adet reşat altın ele geçirildi.

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Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız..

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi.

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Operasyonlar sonucu:

  • 14 adet tam altın kalıbı,
  • 13 adet yarım altın kalıbı,
  • 10 adet çeyrek altın kalıbı,
  • 10 adet altın kalıplarına ait halka,
  • 4️ adet basıma hazır pul altın ve
    -Siparişlere ait evraklara el konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Altın son dakika operasyon
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