SON DAKİKA | Piyasaya 50 milyon TL'lik sahte altın süreceklerdi! Adana merkezli 4 ilde operasyon... Atölyede yakalandılar

Son dakika: Adana, Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi. Adana merkezli 4️ ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen “AYAR-3” operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 5️0 milyon TL olan; sahye altınlar ele geçirildi.

Operasyonu duyan Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"- 3️ bin 646 adet çeyrek altın,

811 adet yarım altın,

1614 adet tam altın ve

57 adet reşat altın ele geçirildi.

Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara da göz açtırmayacağız..

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş’ta “AYAR-3” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:

14 adet tam altın kalıbı,

13 adet yarım altın kalıbı,

10 adet çeyrek altın kalıbı,

10 adet altın kalıplarına ait halka,

4️ adet basıma hazır pul altın ve

-Siparişlere ait evraklara el konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."



Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





