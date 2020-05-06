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İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe'yle ilgili yaptığı paylaşım olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

İzzet Altunmeşe Twitter paylaşımlarıyla son döneme damga vuruyor! Usta türkücü FOX TV Mucize Doktor dizisinde rol alan oğlu Fırat Altunmeşe ile benzerliğine dair yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe'yle ilgili yaptığı paylaşım olay oldu

Usta türkücü İzzet Altunmeşe, Twitter'da oldukça aktif ve yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor.

Altunmeşe, son paylaşımlarından birinde ise oğlu Fırat Altunmeşe ile benzerliğine değinince gündem oldu. FOX TV'nin reytingi en bol dizisi Mucize Doktor'da oynayan Fırat Altunmeşe'nin türkücü İzzet Altunmeşe'nin oğlu olduğunu bilmeyenler bu paylaşımı görünce çok şaşırdı.

Altunmeşe ise oğluyla benzerliğine dair şu paylaşımı yaptı: ''Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben'i yok. Babasının oğlu...''

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Altunmeşe'nin espirili paylaşımı binlerce beğeni almasının yanı sıra birçok yorum da aldı.

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Oyuncu Fırat Altunmeşe'nin babasının İzzet Altunmeşe olduğunu yeni öğrenenler ise 'Fırat Altunmeşe kimdir' sorusunu merak etti.

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

fırat Altınmeşe, 16 Mart 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oğlu olan Fırat Altınmeşe aslen Diyarbakır'lıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitimini iki sene sonunda bıraktı. Bir ara rap şarkı da yapan Fırat Altınmeşe, İstanbul’da Craft oyunculuk atölyesinde özel oyunculuk dersleri aldı.

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İlk olarak Vicdan isimli dizide rol alan ve ardından Kaçak Gelinler dizisinde Can karakterini canlandıran Fırat Altınmeşe, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol almaktadır.


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