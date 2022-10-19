Jahrein'in Twitter hesabı neden kapandı? Yüz binlerce kişi Jahrein'i takip ediyordu!

Jahrein adıyla çeşitli platformlarında yaptığı yayınlarla büyük kitlelere ulaşan, son dönemde ise siyasi konulardaki yorumlarıyla gündem olan Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Twitter hesabı askıya alındı. Twitter onaylı hesaba, Sonuç'un takipçileri ulaşamıyor.

TWITTER HESABI ASKIYA ALDI



Jahrein'in askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi. Son olarak 710 binden fazla takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

NEVŞİ MENGÜ'NÜN SÖZLERİNE YANIT VERMİŞTİ

Gazeteci Nevşin Mengü ile Jahrein arasında Oğuzhan Uğur'un programıyla ilgili sosyal medyada tartışma yaşanmıştı. Mengü, sosyal medya yasasının tartışılacağı Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına, konukların arasında Jahrein olduğunu görünce katılmaktan vazgeçtiğini söylemişti.

Mengü'nün "Adamı ciddiye aldık, bizim hatamız. Dijital zorbalık yapıyor, aynı ortamda bulunmam" sözlerine, Jahrein ise "Nevşin kendisi gerçek bir zorbadır asıl" yanıtını vermişti.



