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Jahrein'in Twitter hesabı neden kapandı? Yüz binlerce kişi Jahrein'i takip ediyordu!

19.10.2022 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un yüz binlerce takipçili ve mavi tikli Twitter hesabı askıya alındı. Twitter'de 700 binden fazla takipçisi olan, gündeme ve siyasete dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Jahrein'in hesabının neden kapatıldığı ise henüz ortaya çıkmadı. Jahrein'in Twitter hesabı geçtiğimiz aylarda da kapatılmış, bir süre sonra ise yeniden erişime açılmıştı.

Jahrein'in Twitter hesabı neden kapandı? Yüz binlerce kişi Jahrein'i takip ediyordu!

Jahrein adıyla çeşitli platformlarında yaptığı yayınlarla büyük kitlelere ulaşan, son dönemde ise siyasi konulardaki yorumlarıyla gündem olan Ahmet Sonuç'un (Jahrein) Twitter hesabı askıya alındı. Twitter onaylı hesaba, Sonuç'un takipçileri ulaşamıyor.

TWITTER HESABI ASKIYA ALDI

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Jahrein'in askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi. Son olarak 710 binden fazla takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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NEVŞİ MENGÜ'NÜN SÖZLERİNE YANIT VERMİŞTİ

Gazeteci Nevşin Mengü ile Jahrein arasında Oğuzhan Uğur'un programıyla ilgili sosyal medyada tartışma yaşanmıştı. Mengü, sosyal medya yasasının tartışılacağı Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına, konukların arasında Jahrein olduğunu görünce katılmaktan vazgeçtiğini söylemişti.

Nevşin Mengü, Oğuzhan Uğur'un programına neden katılmadığını açıkladı! Jahrein yanıt verdi! Sosyal medyada gündem olan tartışmaNevşin Mengü, Oğuzhan Uğur'un programına neden katılmadığını açıkladı! Jahrein yanıt verdi! Sosyal medyada gündem olan tartışma

Mengü'nün "Adamı ciddiye aldık, bizim hatamız. Dijital zorbalık yapıyor, aynı ortamda bulunmam" sözlerine, Jahrein ise "Nevşin kendisi gerçek bir zorbadır asıl" yanıtını vermişti.


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