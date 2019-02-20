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Jandarmadan hırsızlık şebekesine operasyon: 5 gözaltı- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

AKSARAY'da 4 evden toplam 300 bin lira değerinde döviz, altın ve Türk lirası çaldığı ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadan hırsızlık şebekesine operasyon: 5 gözaltı- Yeniden

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da 4 evden toplam 300 bin lira değerinde döviz, altın ve Türk lirası çaldığı ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Helvadere Beldesi ile Kargın köyünde 4 evden 300 bin lira değerinde, döviz, altın ve Türk lirası çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği ileri sürülen B.B., H.S., Ö.K., Ü.B. ve O.Y., dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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Jandarmadan hırsızlık şebekesine operasyon: 5 gözaltı- YenidenJandarmadan hırsızlık şebekesine operasyon: 5 gözaltı- Yeniden

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