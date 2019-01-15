Janset ve Gökçe Özyol, Romantizma oyunu öncesi moral depoladı

Oyundan saatler önce Trump Alışveriş Merkezi'ne gelen başarılı oyuncular Janset ve Gökçe Özyol, provanın ardından AVM'yi turladıktan sonra kulise geçtiler.

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükumdar Olmaz'ın sevilen karakterleri Nihan Taşyürek, Mustafa Vuran ve Survivor'ın popüler isimlerinden Hasan Yalnızoğlu da oyunu izlemeye gelenler arasındaydı. Set arasını fırsat bilerek geldiklerini belirten Nihan Taşyürek ve Mustafa Vuran, "Tiyatroyu çok seviyoruz. Set arası verilmişken değerlendirelim dedik ve oyunu izlemeye geldik" dediler.

Televizyon ekranlarının sevilen iki ismi Janset ve Gökçe Özyol'un birlikte oynadığı iki perdelik komedi Romantizma, yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan 'bir evlilik hastalığı'nı sahneye taşıyor.

