MAGAZİN

Janset ve Gökçe Özyol, Romantizma oyunu öncesi moral depoladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.01.2019 02:49 | Son Güncelleme

Sezonun iddialı oyunlarından Romantizma, Trump Alışveriş Merkezi'nin gösteri merkezinde ilk kez pazar akşamı sahnelendi.

Janset ve Gökçe Özyol, Romantizma oyunu öncesi moral depoladı

Oyundan saatler önce Trump Alışveriş Merkezi'ne gelen başarılı oyuncular Janset ve Gökçe Özyol, provanın ardından AVM'yi turladıktan sonra kulise geçtiler.

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükumdar Olmaz'ın sevilen karakterleri Nihan Taşyürek, Mustafa Vuran ve Survivor'ın popüler isimlerinden Hasan Yalnızoğlu da oyunu izlemeye gelenler arasındaydı. Set arasını fırsat bilerek geldiklerini belirten Nihan Taşyürek ve Mustafa Vuran, "Tiyatroyu çok seviyoruz. Set arası verilmişken değerlendirelim dedik ve oyunu izlemeye geldik" dediler.

1547444126_Janset_G__k__e___zyol

Televizyon ekranlarının sevilen iki ismi Janset ve Gökçe Özyol'un birlikte oynadığı iki perdelik komedi Romantizma, yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan 'bir evlilik hastalığı'nı sahneye taşıyor.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Usta isim Şener Şen'e büyük ilgiUsta isim Şener Şen'e büyük ilgi
'Kazara Ölümsüzlük' ile ters yüz olmaya hazır olun'Kazara Ölümsüzlük' ile ters yüz olmaya hazır olun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
romantizma Janset göke özyol tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Ve ikna edildi! Terim'e ayrılma istediğini söyledi

Ve ikna edildi! Terim'e ayrılma istediğini söyledi

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Selen Uçer tek kişilik oyunuyla DasDas Atölye Sahnesi'nde

Selen Uçer tek kişilik oyunuyla DasDas Atölye Sahnesi'nde

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Eksi 5 derece soğukta Volkan Konak konseri!

Eksi 5 derece soğukta Volkan Konak konseri!

Esaretin Bedeli oyunu, prömiyerini kapalı gişe yaptı

Esaretin Bedeli oyunu, prömiyerini kapalı gişe yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Usta isim Şener Şen'e büyük ilgi

Usta isim Şener Şen'e büyük ilgi

'Kazara Ölümsüzlük' ile ters yüz olmaya hazır olun

'Kazara Ölümsüzlük' ile ters yüz olmaya hazır olun

Selen Uçer tek kişilik oyunuyla DasDas Atölye Sahnesi'nde

Selen Uçer tek kişilik oyunuyla DasDas Atölye Sahnesi'nde

DasDas'tan iki muhteşem konser!

DasDas'tan iki muhteşem konser!

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz yıllar sonra ortaya çıktı!

Ayna'nın efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı!

Aslı Pekçetin'in ilk kitabı raflarda yerini alıyor

Aslı Pekçetin'in ilk kitabı raflarda yerini alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.