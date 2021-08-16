Japon eğitim sisteminin merak uyandıran yönleri! Japon öğrencilerinin uyması gereken 7 kural

Japonya, Asya kültürünün getirisi olarak geleneklerine en bağlı ülkeler arasında kabul ediliyor. Teknolojinin en önemli markalarına ev sahipliği yapmasına rağmen 100 yıllardır devam eden geleneklerini de bağlı kalıyorlar. Sizler için Japonya’daki eğitim sistemini araştırdık.

UYUMAK BAĞLILIK GÖSTERGESİDİR

Japon disiplini ve kuralları içinde okulda uyumanın normal karşılanması sizi biriaz şaşırtabilir. Japonya'da, ders sırasında uykuya dalmak sık görülen bir durum olabilir. Çünkü okulların gerçekten zorlu bir programı vardır. Sınıfta uyumanın saygısızlık veya tembellik işareti olarak görülebileceği diğer ülkelerin aksine, Japonya'da bu bir özveri işareti olarak görülüyor.

DÖRDÜNCÜ SINIFA KADAR SINAVA GİRMEZLER

Japon okulları görgü kurallarını bilginin önüne koyar. Onların hedefi ilk 3 yıl içinde bilgiden ziyade çokcuklarının karakterini geliştirmek ve görgü kurallarını öğretmektir. Cömert, empati kurmayı bilen ve şefkatli olmayı öğrenirler. Ayrıca başkalarına saygı duymaları ve doğa ve hayvanlarla nazik bir bağ geliştirmeleri öğretilir.

ÖĞRENCİLER OKULU KENDİLERİ TEMİZLER

Dünyanın geri kalanındaki okullar, okulu düzenli tutmak için çeşitli kişilerle çalıştırırken, Japonya'da durum böyle değil. Orada sınıfların, yemekhanelerin ve hatta tuvaletlerin temizliğinden öğrenciler sorumludur .

Japon eğitim sistemi , birlikte temizliğin öğrencilere birbirlerine yardım etmeyi ve takım halinde çalışmayı öğrettiğine inanır . Ve zamanlarını masaları silerek, yerleri süpürerek ve paspaslayarak harcayarak, öğrenciler kendi çalışmalarına ve başkalarının çalışmalarına saygı duymayı öğrenirler.

ÖĞRENCİLER SINIFTA ÖĞRETMENLERİYLE BİRLİKTE YEMEK YER

Diğer ülkelerde, bir öğretmenin öğrencileriyle birlikte yemek yediğini görmek söz konusu olmayabilir. Ancak Japonya'da bu norm, olumlu bir öğrenci-öğretmen bağı kurmada yardımcı olarak kabul edilir. Yemek yerken, bir aile ortamı oluşturmaya yardımcı olabilecek gerçekten yararlı sohbetler yapılabilir.

Ayrıca Japon eğitim sistemi öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlar. Bu nedenle, devlet ilkokullarında ve ortaokullarda öğle yemeği, sağlık profesyonelleri ve kalifiye şefler tarafından geliştirilen standart bir menüye göre pişirilir.

OKUL SONRASI ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KATILIRLAR

Japonya'da okul sonrası atölye çalışmaları veya hazırlık okulları çok popülerdir. Burada öğrenciler 6 saatlik okul günlerinin dışında yeni şeyler öğrenebilirler. Dersler akşamları yapılır ve çoğu Japon öğrenci iyi bir ortaokula girebilmek için derslere katılır. Dünyadaki birçok öğrencinin aksine, Japonlar hafta sonları ve tatillerde bile çalışırlar.

ŞİİR VE JAPON HAT SANATI ÖĞRENİRLER

Shodo olarak da adlandırılan Japon kaligrafisi, insanların anlamlı ve yaratıcı bir şekilde anlamlı kanji karakterleri (Japon yazı sisteminde kullanılan Çince karakterler) yazdığı bir sanat biçimidir.

Haiku ise , okuyuculara derin duyguları iletmek için basit ifadelerin kullanıldığı bir şiir biçimidir. Bu şiir biçiminin entelektüel, terapötik ve estetik etkileri olduğu kabul edilir. Bu sınıfların her ikisi de çocuklara asırlık geleneklerine saygı duymayı ve kültürlerini takdir etmeyi öğretir .

OKUL ÜNİFORMASI ZORUNLUDUR

Üniforma Japonya'da neredeyse her ortaokulda politika engelleri kaldırmak ve yardım öğrencileri arasında topluluk, aile ve beraberlik duygusu teşvik etmek amaçlanmaktadır. Kıyafet kuralları, öğrencilerin dikkatinin öğrenmeye ve gelişmeye yönlendirilmesini sağlar ve ayrıca çocukları giyim dışındaki yöntemlerle kendilerini ifade etmeye teşvik eder.



