Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Bakan Koca 23-29 Ekim arası haftalık vaka haritasını paylaştı.
İşte yeni harita:
Bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu artan 10 il: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.
23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir. pic.twitter.com/X4vjiu7AC8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2021
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