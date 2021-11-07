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  4. Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

07.11.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını, "23-29 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." sözleriyle duyurdu.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Bakan Koca 23-29 Ekim arası haftalık vaka haritasını paylaştı.

İşte yeni harita:

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VAKA YOĞUNLUĞU ARTAN İLLER

Bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu artan 10 il: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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