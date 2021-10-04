Japonya Kraliyet Ailesi’nde bir ilk! 2600 yıl sonra kara dul krizi yaşandı

Japon Prenses Mako (29) sıradan vatandaş Komuro Kei (29) ile bu ay sonunda evlenmeye hazırlanıyor. Dört yıldır beklenen tartışmalı evlilik için Prenses, tüm haklarından feragat edecek. Japon Prenses, tüm dünyaya bunun bir aşk evliliği olduğunu söylese de Kraliyet Ailesi, tereddütlerini dile getirmekten çekinmiyor. Damar Kei’nin annesi Kayo Komuro hakkında çıkan iddialar ülke gündeminde şok etkisi yarattı. Bu evliliğin mimarı olduğu söylenen müstakbel dünür Kayo Kamouro, oğlunu Prenses’le tanıştırmak için dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

2600 YILLIK GEÇMİŞİNDE İLK KEZ YAŞANIYOR

Japonya’da yer alan iddialara göre Prenses Mako ve müstakbel eşi Kei’nin tanışması bir tesadüf değildi. Çünkü Kei’nin annesinin oğlunun Kraliyet Ailesi üyeleri ve zengin ailelerin çocuklarıyla tanışması için hep iyi okullara girmesini sağlamıştı. Oğlunun eğitim giderlerini de sevgililerinden aldığı paralarla karşılamıştı. Kayo’nun eski sevgililerinden biri, aldığı 40 bin doları ödemediğini, oğlunun eğitimine harcadığını iddia etti.

HALKI İKİYE BÖLDÜ

‘Kara dul’ adıyla anılan Kayo, halkı âdeta ikiye böldü. Bir kesim bu evliliğin bir aşk hikayesi olduğunu düşünerek iddialara inanmayı redderken diğer bir kesim ise, “2 bin 600 yıllık tarihinde ilk kez adı dolandırıcılığa karışan bir aile kraliyete dünür oluyor” diyerek tepki gösteriyor.

2018’deki düğünlerini erteleyen çift 26 Ocak’ta evlenip ABD’ye yerleşecek. Damat burada iyi bir hukuk şirketinde işe başlayacak. Müze Sanatı okuyan Prenses de galerilerde çalışacak.



