Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Japonya Kraliyet Ailesi’nde bir ilk! 2600 yıl sonra kara dul krizi yaşandı

Japonya Kraliyet Ailesi’nde bir ilk! 2600 yıl sonra kara dul krizi yaşandı

04.10.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Kraliyet Ailesi son günlerde bir evlilik kriziyle adından söz ettiriyor. Halktan birisiyle evlenmek için kraliyet haklarından feragat eden Japon Prenses Mako’nun müstakbel kayınvalidesinin hayatı Kraliyet Ailesi’ni karıştırdı. Kayınvalide Kayo Kamuro’nun eşinin oğlu Kei 10 yaşındayken intihar ettiği ortaya çıktı.

Japonya Kraliyet Ailesi’nde bir ilk! 2600 yıl sonra kara dul krizi yaşandı

Japon Prenses Mako (29) sıradan vatandaş Komuro Kei (29) ile bu ay sonunda evlenmeye hazırlanıyor. Dört yıldır beklenen tartışmalı evlilik için Prenses, tüm haklarından feragat edecek. Japon Prenses, tüm dünyaya bunun bir aşk evliliği olduğunu söylese de Kraliyet Ailesi, tereddütlerini dile getirmekten çekinmiyor. Damar Kei’nin annesi Kayo Komuro hakkında çıkan iddialar ülke gündeminde şok etkisi yarattı. Bu evliliğin mimarı olduğu söylenen müstakbel dünür Kayo Kamouro, oğlunu Prenses’le tanıştırmak için dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

2600 YILLIK GEÇMİŞİNDE İLK KEZ YAŞANIYOR

1

Japonya’da yer alan iddialara göre Prenses Mako ve müstakbel eşi Kei’nin tanışması bir tesadüf değildi. Çünkü Kei’nin annesinin oğlunun Kraliyet Ailesi üyeleri ve zengin ailelerin çocuklarıyla tanışması için hep iyi okullara girmesini sağlamıştı. Oğlunun eğitim giderlerini de sevgililerinden aldığı paralarla karşılamıştı. Kayo’nun eski sevgililerinden biri, aldığı 40 bin doları ödemediğini, oğlunun eğitimine harcadığını iddia etti.

HALKI İKİYE BÖLDÜ

‘Kara dul’ adıyla anılan Kayo, halkı âdeta ikiye böldü. Bir kesim bu evliliğin bir aşk hikayesi olduğunu düşünerek iddialara inanmayı redderken diğer bir kesim ise, “2 bin 600 yıllık tarihinde ilk kez adı dolandırıcılığa karışan bir aile kraliyete dünür oluyor” diyerek tepki gösteriyor.

2018’deki düğünlerini erteleyen çift 26 Ocak’ta evlenip ABD’ye yerleşecek. Damat burada iyi bir hukuk şirketinde işe başlayacak. Müze Sanatı okuyan Prenses de galerilerde çalışacak.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dizi ve filmlere konu olan tuhaf kuralları!İngiliz Kraliyet Ailesi’nin dizi ve filmlere konu olan tuhaf kuralları!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
5 bin liralık faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı! 1 ay arayla ikinci şoku yaşadı5 bin liralık faturayı görünce neye uğradığını şaşırdı! 1 ay arayla ikinci şoku yaşadı
3 Ekim Pazar reyting sonuçları! 3 Ekim Pazar reyting sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

‘Dünyanın en seksi anneannesi’ deniliyor! Bakın sırrı neymiş?

‘Dünyanın en seksi anneannesi’ deniliyor! Bakın sırrı neymiş?

Sherlock Holmes gibi inceledi! O detay ihaneti ele verdi

Sherlock Holmes gibi inceledi! O detay ihaneti ele verdi

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Köpek gibi davranıyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Köpek gibi davranıyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şok kehanet! İnsanlığın sonu için tarih vermiş!

Şok kehanet! İnsanlığın sonu için tarih vermiş!

Ejderha olmak için servet harcadı! Artık penisini istemiyor

Ejderha olmak için servet harcadı! Artık penisini istemiyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.