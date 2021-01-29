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Jared Leto, Oscar ödülüne sahip çıkamadı! Ödül 3 yıldır kayıp

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 29.01.2021 08:28 | Son Güncelleme:
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Jared Leto, Oscar ödülüne sahip çıkamadı! Ödül 3 yıldır kayıp

Yaşlanmayan aktör Jared Leto, 2014 yılında rol aldığı Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club) filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Aktör, Oscar ödülünün üç yıldır kayıp olduğunu söyledi.

Ünlü Hollywood yıldızı ve müzisyen Jared Leto, 2014'te Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club) filmindeki performansıyla kazandığı Oscar ödülünü kaybettiğini açıkladı.

Salı, James Corden'in programına katılan oyuncu pek çok kişinin gıpta ettiği ödülün nereye gittiğinden emin olmadığını söyledi.

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Ünlü oyuncu daha önce Zack Snyder'in Justice League'inde yeniden Joker karakterini canlandıracak olmasıyla gündeme gelmişti.

People'ın haberine göre 49 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Üç yıldır kayıp olduğunu fark ettim. Bunu bilmiyordum, kimsenin bana söylemek istediğini sanmıyorum."

Leto, 2014'te En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'ne layık görülmüştü. Oyuncu ödülün "bir şekilde sihirli biçimde ortadan kaybolduğunu" söyledi.

"Herhangi bir yerde olabilir ama onu fellik fellik aradık. Her neredeyse umarım iyi ellerdedir. Onu bir süredir görmedik."

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cope atti umrunda dgl odul kimsenin paradan bahsett

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