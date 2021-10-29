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Jason Momoa koronavirüse yakalandı

29.10.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen koronavirüse eğlence ve sanat dünyasını da vurdu. Son olarak ünlü aktör Jason Momoa, Aquaman and the Lost Kingdom filminin çekimleri esnasında koronavirüse yakalandı. Momoa karantinaya girerken, yapımcıların Momoa dışındaki sahnelerin çekimine devam etmeyi planladığı öğrenildi.

Jason Momoa koronavirüse yakalandı

Game of Thrones dizisinin ardından Aquaman filmiyle seyircinin beğenisini kazanan Amerikalı aktör Jason Momoa, Covid-19'a yakalandı.

42 yaşındaki oyuncu, Aquaman'in devam filmi Aquaman and the Lost Kingdom'ın İngiltere'deki çekimleri esnasında koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya girdi.

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Momoa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten kaynaklara göre, yapımcılar, filmin çekimlerini durdurma kararı almazken, Momoa'nın sahneleri dışında çekimleri sürdürmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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