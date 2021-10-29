Jason Momoa koronavirüse yakalandı

Game of Thrones dizisinin ardından Aquaman filmiyle seyircinin beğenisini kazanan Amerikalı aktör Jason Momoa, Covid-19'a yakalandı.
42 yaşındaki oyuncu, Aquaman'in devam filmi Aquaman and the Lost Kingdom'ın İngiltere'deki çekimleri esnasında koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya girdi.
Momoa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten kaynaklara göre, yapımcılar, filmin çekimlerini durdurma kararı almazken, Momoa'nın sahneleri dışında çekimleri sürdürmeyi planlıyor.
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