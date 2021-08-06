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Jelena Karleusa Bodrum tatilinden paylaştı! Türk takipçiler rahatsız oldu

06.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa, Türkiye’yi unutamıyor. Ünlü isim her yıl olduğu gibi bu yıl da kızlarını alıp Bodrum’a geldi.

Jelena Karleusa Bodrum tatilinden paylaştı! Türk takipçiler rahatsız oldu

Sırp futbolcu Dusko Tosic, 2018’de Beşiktaş’tan Çin’e transfer olmuştu. Geçen yılın ikinci sezonunda da Kasımpaşaspor’da top koşturmuştu.

Tosic’in eski eşi, Sırp şarkıcı Jelena Karleusa eşinin transferini rağmen Türkiye'den kopamıyor. Karleusa yangınların yaşandığı Bodrum'dan bu yıl da vazgeçmedi.

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Her yıl yaptığı gibi tatilini yine Ege’de geçirdi. Ancak ünlü şarkıcının yangınlara sürerken paylaşım üstüne paylaşım yapması Türk takipçilerini rahatsız etti. Karleusa'a "Bir daha gelme" yorumları yağdı.

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Jelena Karleusa kızları Atina ve Nika ile Bodrum'da 6 gün kaldı. Dün de konser için Karadağ Budva’ya uçtu.

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Anahtar Kelimeler:
Jelena Karleusa
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