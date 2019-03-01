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Jelena Yenge'den 'Dokunamazsın' paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa artık Türkiye'deki macerasını bitirmiş olsa da sosyal medyada büyük bir kesim tarafından yakından takip ediliyor.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın her paylaşımı olay olmaya devam ediyor.

Jelena Karleusa

Sırp şarkıcı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanırken pek çok konuya da yine sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getiriyor.
İki çocuk annesi şarkıcı Karleusa aynı zamanda seksi kareleriyle de magazin gündeminde kendisine yer buluyor.
Zaman zaman klip çekiminden görüntüler paylaşan Jelena kimi zaman da özel bir çekimden çekici bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Başarılı şarkıcı yaptığı son paylaşımla yine kendisinden söz ettirdi. Derin dekolteli bir tulumla objektif karşısına geçene Jelena bu fotoğrafı ‘Dokunamazsın’ notuyla paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Jelena Yenge dusko tosic Jelena Karleusa

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