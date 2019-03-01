Jelena Yenge'den 'Dokunamazsın' paylaşımı

Eski Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın her paylaşımı olay olmaya devam ediyor.

Jelena Karleusa

Sırp şarkıcı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanırken pek çok konuya da yine sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getiriyor.

İki çocuk annesi şarkıcı Karleusa aynı zamanda seksi kareleriyle de magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Zaman zaman klip çekiminden görüntüler paylaşan Jelena kimi zaman da özel bir çekimden çekici bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunuyor.