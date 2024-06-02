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Türkiye'den LGS manzaraları! Kimi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

02.06.2024 10:56
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Türkiye çapında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi katıldı. Her sene olduğu gibi bu sene de manzara değişmedi. Kimi sınavı 1 dakikayla kaçırdı kimi kimliğini unuttu kimini ise okul müdürü sınava yetiştirdi. İşte her sene görmeye alıştığımız manzaraların bu seneki versiyonları!

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Tüm Türkiye’de 8. sınıf öğrencileri tarafından heyecanla beklenen LGS başladı. 81 ilde binlerce okulda düzenlenen sınavda her sene olduğu gibi ilginç manzaralar ortaya çıktı.

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KİMLİĞİNİ UNUTTU AĞABEYİ KOŞARAK YETİŞTİRDİ

Zonguldak'ta LGS sınavı için geldiği okulda kimliği olmadığını fark eden Meryem Rana İpek(14), ailesinden yardım istedi. Sınavın başlamasına 10 dakika kala ağabeyi Mustafa İpek, trafik yoğunluğundan dolayı koşarak kimliğini kardeşine yetiştirdi.

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OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRENCİNİN KİMLİĞİNİ YETİŞTİRDİ

LGS merkezi sınavına girmek için Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti.

Kız öğrencinin ailesine ulaşan okul müdürü Ferit Güdün, kimliğin getirilmesini istedi.

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Ailenin gecikmesi üzerine öğrenciyi otomobiliyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götüren Güdün, geçici kimlik belgesi çıkarılmasını sağladı.

Sınavın başlamasına az süre kala okula yetişen öğrenci, sevinç yaşadı.

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1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDI

Kayseri'deki Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girmek için gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Polis memurları kimliğin evden getirilmesi için aileye ulaştı. Aile, sınava giriş süresi olan 09.30’un üzerine konulan 15 dakika kimliği ulaştıramadı. Verilen süreden 1 dakika sonra kimlik öğrenciye ulaşırken, sürenin geçmesi sebebiyle öğrenci sınava alınmadı.

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Sınava giremeyen öğrencinin velisi Ramazan Kül, "Benim çocuğum kimliğini evde unutmuştu sınava almadılar. Yapacak bir şey yok. Yetişmeye çalıştım. Çok uğraştım ama olmadı, almadılar. Sınava giremedi. Çocuğum sınava hazırlanmıştı" dedi.

(İHA-DHA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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