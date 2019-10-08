Jennifer Aniston isyan etti: Aşk için çok meşgulüm

50 yaşındaki güzel oyuncu Jennifer Aniston, iki yıl önce Justin Theroux’tan boşanmıştı. Boşanmanın ardından hayatına ve kariyerine odaklanan Aniston, Howard Stern’e verdiği röportajda birçok açıklamada bulundu.

Friends dizisinde sevilen karakter Racher Green’i canlandıran Aniston, bekar olmaktan gayet memnun olduğunu söyledi. “Şu sıralar kariyerimle çok meşgulüm. The Morning Show adlı dizide oynuyorum. Yeni sezona hazırlanıyoruz” diyen ünlü yıldız, arkadaşlarının kendisini yeni insanlarla tanıştırmak istemesine de isyan etti. Aniston arkadaşlarına “Dinleyin, benim için plan yapılmasından hoşlanmıyorum. Bundan nefret ediyorum” diye de isyan etmiş.

2000 yılında Brad Pitt ile evlenip 5 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandıran Aniston, 2015 yılında ise Justin Theroux ile evlendi. 2017 yılında ise Theroux ile evliliğini sonlandıran oyunuc, US Weekly dergisine “Bu kararı ortaklaşa aldık ve çift olarak yollarımızı ayırıp arkadaş olmaya karar verdik. Arkadaşlığımızı sürdürmek içinse sabırsızlanıyoruz” demişti. (Sözcü)

