Jennifer Garner çocuklarıyla plajın keyfini çıkardı

Jennifer Garner, tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. 48 yaşındaki oyuncu, kızları Violet ve Seraphina ile Malibu'daki plajda keyifli vakit geçirdi.

İp askılı gri bir mayo giymeyi tercih eden Garner, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.



Öte yandan güzel oyuncunun corona virüse karşı maske takması da gözlerden kaçmadı. 14 yaşındaki Violet ve 11 yaşındaki Seraphina koşup oynarken, güzel oyuncu kumların üzerinde güneşlendi.



Ardından kızlarıyla denize giren Jennifer Garner, keyifli bir gün geçirdi.

Jennifer Garner, üç çocuğunun babası Ben Affleck'ten 10 yıllık evliliğin ardından 2017 yılında boşanmıştı. Çift, çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

