Jennifer Lawrence: İlk görüşte aşık oldum

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, sekiz aylık flört dönemi sonrası nişanlandığı sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney hakkında konuştu.

28 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, nişanlısıyla ilgili, “O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan. Dolayısıyla yakında bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Evlenmeye hazırım” diyen Lawrence, “O benim en yakın arkadaşım, dolayısıyla yasal olarak onu sonsuza dek kendime bağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Nişanlısıyla, yakın arkadaşı Laura Simpson tarafından tanıştırıldıklarını söyleyen Lawrence, Maroney’e ilk görüşte aşık olduğunu da belirtti.

Ünlü oyuncu, düğün için heyecanlı olmadığını söyleyerek, evhamlı olmak için fazla tembel olduğunu, gelinliğini ve düğün mekanını kolayca bulduğunu anlattı.



