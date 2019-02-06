Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney nişanlandı

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile nişanlandı.
28 yaşındaki ABD’li oyuncu, bir süre önce ortaya çıkan nişanlanma haberini çıktığı televizyon kanalında doğruladı.
‘Nişanlandı’ söylentileri, Lawrence’ın New York’ta Maroney ile çıktığı akşam yemeğinde parmağında görülen iri taşlı yüzükten sonra başladı.
Akşam yemeğini görenlerin Page Six’e aktardığına göre, ikili, bir kutlama havasındaydı. Lawrence’ın parmağındaki yüzük fark edilebilir derecede büyüktü.
Lawrence ve Maroney’in 2018 Haziran ayından bu yana birlikte oldukları biliniyor.
ABD’nin Vermont eyaletinde doğan Maroney, New York’taki Gladstone adlı sanat galerisini yönetiyor.
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