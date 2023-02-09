Jennifer Lopez '100 yılın en büyük depremi!' diyerek yardım istedi!

Kendall Jenner, Bella Hadid ve Giddi Hadid gibi isimlerden sonra Jennifer Lopez ve Kylie Jenner'dan da deprem desteği gecikmedi.

Jennifer Lopez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda tüm Jennifer Lopez hayranlarının Türkiye ve Suriye'nin yanında olduğunu vurguladı. ''Bölgeyi vuran en güçlü deprem'' diyen Jennifer Lopez, takipçilerini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.

''SEVDİKLERİNİ KAYBEDENLER İÇİN DUA EDİYORUM''

Kendall Jenner da felakete kayıtsız kalamadı. Jenner, ''Sevdiklerini kaybedenler ve depremden etkilenen herkes için dua ediyorum. Çaresiz hissedenler için de...'' sözleriyle depremzedeler için yardım istedi.

Billie Eilish, Camilo Cabello, Natalie Portman, Lewis Hamilton ve Pedro Alonso gibi isimler de deprem felaketi için bağış kampanyalarını duyuranlar arasında yer aldı.



