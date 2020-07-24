Jennifer Lopez 51 yaşına girdi! Pozlarına beğeni yağıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez yeni yaşını kutluyor! 51 yaşına giren başarılı oyuncu yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Fiziği ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran Lopez Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor.



Neredeyse her gün spor yapan ve sık sık spor salonundan çıkarken görüntülenen başarılı yıldız son zamanlarda ise bisiklet üstüne tur atarken kameralara yansıyor.



Jennifer Lopez, sosyal medyada, salgın günlerini evde çocuklarıyla birlikte karantinada geçirdiğini gösteren paylaşımlar yapıyordu.



Lopez, sık sık hayranlarına "Evde kalın" çağrısında bulunuyordu. Lopez bu süreçte de spordan ve sağlıklı beslenmekten asla vazgeçmedi.

