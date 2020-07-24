MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez 51 yaşına girdi! Pozlarına beğeni yağıyor

Jennifer Lopez 51 yaşına girdi! Pozlarına beğeni yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez 51 yaşına girdi. İşte şov dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Lopez'in 'bu nasıl 51' dedirten Instagram paylaşımları...

Jennifer Lopez 51 yaşına girdi! Pozlarına beğeni yağıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez yeni yaşını kutluyor! 51 yaşına giren başarılı oyuncu yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Fiziği ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran Lopez Instagram paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
1

Neredeyse her gün spor yapan ve sık sık spor salonundan çıkarken görüntülenen başarılı yıldız son zamanlarda ise bisiklet üstüne tur atarken kameralara yansıyor.
4

Jennifer Lopez, sosyal medyada, salgın günlerini evde çocuklarıyla birlikte karantinada geçirdiğini gösteren paylaşımlar yapıyordu.

3
Lopez, sık sık hayranlarına "Evde kalın" çağrısında bulunuyordu. Lopez bu süreçte de spordan ve sağlıklı beslenmekten asla vazgeçmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor
Sete mola! Muhteşem üçlüSete mola! Muhteşem üçlü
Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndüEleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

Beyaz Saray'ın 'veto' tehdidine rağmen geçti! F-35 ve Türkiye detayı

Beyaz Saray'ın 'veto' tehdidine rağmen geçti! F-35 ve Türkiye detayı

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

23 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Apolet tartışması seçimlere damga vurmuştu! İnce'den olay paylaşım

Asansörde yakalanmışlardı! Teklifi şaşırttı

Asansörde yakalanmışlardı! Teklifi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
tüh tüh 51 kere maşallah
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tolga Sarıtaş: Bir kısır yaparım, parmaklarınızı yersiniz

Kısırda iddialı! 'Parmaklarınızı yersiniz'

Hande Doğandemir’den manidar paylaşım! ‘Utanma duygusu olsun’

Bu sözler Mert Fırat'a mı? 'Utanma duygusu olsun'

Demi Moore’dan ilginç proje! Seks önerileri verecek

Sevişme sahnesiyle hafızalarda yer etti! Bomba proje

Demet Özdemir sete mola verdi! Muhteşem üçlü yeniden bir arada!

Sete mola! Muhteşem üçlü

Hande Ataizi, cankurtaranlığa soyundu

Cankurtaranlığa soyundu! Beğeni toplayan pozu

Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine dövme yaptı

Danla Bilic ve Cemal Can birbirlerine dövme yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.