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Jennifer Lopez doğum gününde kendinden geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

50. yaşına giren Jennifer Lopez doğum günü partisiyle gündemden düşmüyor! Güzel şarkıcı ve oyuncu doğum gününde danslarıyla olay oldu.

Jennifer Lopez doğum gününde kendinden geçti

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 50. yaşına girmesi şerefine Miami Star Island’da 250’den fazla konuğun katıldığı bir parti düzenledi.

Mart ayında eski beyzbolcu Alex Rodriguez ile nişanlanan Lopez’in unutulmaz doğum günü partisi için ‘düğün provası’ benzetmesi yapıldı.

Jennifer Lopez'den gösterişli doğum günü!Jennifer Lopez'den gösterişli doğum günü!

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, çarşamba günü 50 yaşına bastı. Dün gece Miami’de Latin şarkıcı Gloria Estefan’ın 32 milyon dolarlık malikanesinde gerçekleşen doğum günü partisi, eğlenceli dakikalara sahne oldu.

Günün ilk ışıklarına kadar süren partide Lopez 10 katlı pasta kesti, havai fişekler patlatıldı. Hip hop müziğin önemli isimleri DJ Khaled ve Fat Joe gecede performans sergiledi.

Gecenin yıldızı Lopez de sahneden inmeyerek parti boyunca misafirleri coşturdu.


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