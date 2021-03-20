Jennifer Lopez gelinlik giydi!

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, önceki gün çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan 'Shotgun Wedding' filminin setinde görüntülendi.

51 yaşındaki Lopez'in senaryo gereği filmin bir sahnesinde gelinlik giydiği görüldü.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Lopez'in rol aldığı film, aksiyon ve komedinin yanı sıra romantik unsurlar da barındırıyor.

Filmde Tom ve Darcy adındaki iki sevgilisinin öyküsü anlatılıyor. Evlenme kararı alan çift, bu süreçte beklenmedik olaylarla karşılaşıyor.

Lopez'in, başrolünü Josh Duhamel ile paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Jason Moore oturuyor.



