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Jennifer Lopez güzellik sırrını açıkladı! "Yatağa girdiğimde..."

03.11.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Magazin gündeminden düşmeyen Jennifer Lopez 54 yaşına rağmen fiziğiyle sık sık adından söz ettiriyor. JLO son olarak gece güzellik sırlarını paylaşarak dikkat çekti.

Jennifer Lopez güzellik sırrını açıkladı! "Yatağa girdiğimde..."

D üzenli olarak spor yapan Jennifer Lopez, her fırsatta görünüşünün yalnızca iyi genetiğin sonucu olmadığını vurguluyor. Jennifer Lopez 54 yaşında olmasına rağmen her daim genç görünüyor.

Eski eşi Marc Anthony ile ilişkisinden Emme ve Max adında iki çocuğu olan ünlü şarkıcı, "Geceleri yatağa girdiğimde hâlâ biraz göz alıcı görünmek istemediğimi söylersem yalan söylemiş olurum" diyerek sırlarını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Jennifer Lopez konuşmasında "Sizi anında toparlanmış göstermek için parlak bir cila gibisi yok. Makyajsız günlerde ve gösterişli günlerde son dokunuş haline geliyor" diyerek dudak balmını tanıttı.

"Bu, mükemmel dudak kremi arayışımı sona erdirmek içindi, bu yüzden bu formülden ödün vermek istemedim" diyen JLO devamında "Herkesin gün boyunca elini attığı birkaç ürün vardır. Benim için de dudak balsamı bu ürünlerden biri.
İster makyajımı yapıyor olayım, ister yüzümü yeni yıkamış ve gece yatıyor olayım, en son sürdüğüm şey bu oluyor. Bu yüzden, cilt bakımını yarattıktan sonra, 'Harika bir dudak balmına ihtiyacımız var. Eksik olan bu" dedi.

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