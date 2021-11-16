Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı

Gençlere taş çıkartan Jennifer Lopez, fit fiziğiyle dudak uçuklatıyor. Oyuncunun antrenörü yıldız ismin formunun sırrını açıkladı.

Jennifer Lopez’in antrenörü David Kirsch, 10 Kasım’da Vogue’a verdiği röportajda 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsederken yakaladıkları başarılı antrenör-müşteri ilişkisine değindi.

Kirsch, her müşterinin bireysel fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarının sezgisel olarak anlaşılması gerektiğinden bahsetti. J.Lo’nun durumuna göre çok, çok yoğun bir egzersiz planı oluşturduğunu söyledi:

“Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz. İç uyluklarınız ve poponuz için harika bir plan. Antrenmanlarına biraz kardiyo, plyometrics, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz. Çok, çok yoğun ve bunu çok ciddiye alıyor, bu da benim gibi biri için heyecan verici.”



Fiziği ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran Lopez, neredeyse her gün spor yapan ve sık sık spor salonundan çıkarken görüntüleniyor.



