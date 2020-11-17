Jennifer Lopez'in hayalini gerçekleştirdi! 'Güzelliğin...'

2001'de özel mini bir koleksiyon hazırlayan, 2002 yılında ise ilk parfümünü çıkaran Jennifer Lopez, kendi kozmetik markası kurduğunu açıkladı. Lopez, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Şarkıcı, yayınladığı videoda "Güzelliğin son kullanma tarihi yoktur" diyerek, kadınlara her yaşta güzel olabilecekleri mesajını verdi.

Birçok kişi, yeni markanın Lopez'in 30 yıllık hayali olduğunu ifade etti. Öte yandan marka, cilt güzelliği üzerine yoğunlaşan ürünler piyasaya sürecek.

Kozmetik markasının sinyallerini iki yıl önce veren Jennifer Lopez, şu ifadeleri kullanmıştı:

Cilt bakımı ürünleriyle karşınıza geleceğim. Çok uzun zamandır üzerinde çalışıyorum çünkü herhangi bir şeyi öylesine piyasaya sürmek istemiyorum. Öğrendiğim her şeyi ve sahip olduğum tüm sırları kapsayan bir şey olmasını istiyorum.



