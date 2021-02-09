Jennifer Lopez’li Marry Me filminin başına gelmeyen kalmadı! Şimdi de...

Jennifer Lopez ile Owen Wilson'ın yıldızı olduğu Marry Me filminin vizyon tarihinin ertelenme haberi resmiyete kavuştu. Universal, Marry Me'yi 2021'den 2022 yılına erteleme kararı aldı. Film, 2022 yılının Sevgililer Günü haftasında izleyici karşısına çıkacak. Romantik komedi filmi Marry Me'nin vizyon tarihi böylelikle ikinci kez değiştirilmiş oldu. Marry Me'nin ülkemizdeki izleyicileriyle 14 Mayıs 2021'de buluşması bekleniyordu.

MARRY ME HAKKINDA

Bobby Crosby’nin kaleme aldığı aynı isimli çizgi romandan beyaz perdeye uyarlanan “Marry Me”, rock yıldızı nişanlısıyla Madison Square Garden’da evlenmek üzere olan bir pop yıldızına odaklanıyor. Düğüne dakikalar kala pop yıldızı Kat Valdez, nişanlısının onu asistanıyla aldattığını öğrenir ve sahnede sinir krizi geçirir. Kalabalıktan rastgele birini seçer ve onunla evlenmeye karar verir. Lisede matematik öğretmeni olan Charlie Gilbert ise boşanmış bir adamdır ve kızı ile onun en yakın arkadaşı Charlie'yi bu konsere zorla getirmiştir.

Filmin oyuncu kadrosunda Wilson ve Lopez'in yanı sıra Sarah Silverman, Chloe Coleman, Jimmy Fallon, Michelle Buteau, John Bradley gibi isimler yer alıyor. Marry Me'nin soundtrackleri için Lopez ve Maluma iş birliği yaparak bir soundtrack albümü hazırladı.