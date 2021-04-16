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Jennifer Lopez nişan yüzüğünü geri vermedi

16.04.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bir süredir haklarında ortaya atılan ayrılık söylentilerini sonunda resmi olarak doğruladı. Ama buna rağmen güzel Lopez, nişan yüzüğünü geri vermiyor, onun yerine evinde, güvenli bir yerde saklıyor.

Jennifer Lopez nişan yüzüğünü geri vermedi

Gösteri dünyasının her an evlenmesi beklenen ünlü çifti Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez yollarını ayırdıklarını duyurdu.

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Çiftin ortak olarak yaptığı açıklamada arkadaş olarak daha iyi geçindikleri vurgulanarak, sevgili olarak yollarını ayırdıkları belirtildi. Lopez ve Rodriguez'in ortak açılmasında "İş yaşamında birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

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1.8 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, iki yıl önce nişanlandıklarını sosyal medyadan duyurmuşlardı. Çift, toplamda dört yıldır birlikteydi. Bu arada Rodriguez'in Lopez'in evlilik teklif ederken Lopez'e verdiği iri taşlı nişan yüzüğünü de geri vermeyeceği ileri sürüldü.

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Bu iddialara göre Jennifer Lopez, 1.8 milyon dolar değerindeki 15 karatlık elmas nişan yüzüğünü evinde güvenli bir yerde saklayacak.

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Hatta şu anda Dominik Cumhuriyeti'nde film çekiminde bulunan JLo'nun elmas yüzüğünü ABD'deki evinde koruma altına aldığı da belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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