Jennifer Lopez ve Shakira'nın şovlarına şikayet yağdı

Super Bowl'a Shakira ve Lopez'in sahne şovları damga vurmuştu. Jennifer Lopez ile Shakira'nın aynı sahneyi paylaştığı şov çok sayıda seyirci tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Federal İletişim Komisyonu, bin üç yüzün üzerinde seyirci tarafından şovun içeriği nedeniyle şikayet yağmuruna tutuldu. Özellikle de çocuk sahibi aileler tarafından.

Bu aileler, Jennifer Lopez ve Shakira'nın sahne şovunun, çocukların da izlediği bir programda ekrana geldiğini belirtti. Aileler, göbek dansları, direk dansları gibi ayrıntılar nedeniyle çocuklarının yetişkin şovuna maruz kaldığını ileri sürdü.

İki ünlünün şovunun ekrana gelmesinden önce, şovun içeriği konusunda bir uyarı yapılması gerektiğini ama bunun yapılmadığını ileri sürenler de oldu.

Jennifer Lopez'in direk dansı yaptığı şovunun, çocuklarıyla birlikte ekran karşısında olan aileler açısından kabul edilemez olduğu söylendi. Bir ebeveyn, Lopez'in şovu sırasında çocuklarını odadan dışarı gönderdiğini anlattı.

Bir başka seyirci ise "Ailem final maçını izlemek için heyecanlıydı. Ama ben Jennifer Lopez'un o giyim tarzını ve sahnede yaptığı hareketleri 11 yaşındaki kızıma açıklamaya hazır değildim. Kızım bana Lopez'in bu kadar açık giyindiği için hasta hissedip hissetmediğini sordu" diyerek şikayetini dile getirdi.



