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Jennifer Lopez: 'Yüzü güzel poposu büyük' dediler

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, New York'ta katıldığı bir panelde, kariyerinin ilk yıllarında herkesin kendisini çok eleştirdiğini ve 'O şarkı söyleyemez', 'Yüzü güzel ama poposu büyük' dediklerini açıkladı...

Jennifer Lopez: 'Yüzü güzel poposu büyük' dediler

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz gün New York’ta bir panele katıldı. Konuşma sırasında şarkıcılığa ilk başladığı yıllarda herkes tarafından çok eleştirildiğini anlatan, zor günler geçirdiğini belirten Lopez “1997'de Selena filmiyle şöhrete kavuştuğum andan itibaren acımasızca eleştirildim’ dedi.

O dönemler çok fazla üstüne gelindiğini de ifade eden JLO “Kariyer hayatımın ilk dönemleri herkes benim için ‘O dans edemez, O şarkı söyleyemez, Rol yapamaz, Yüzü güzel ama poposu büyük gibi yorumlar yapıyordu.

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Bu durum uzun süre benim canımı yaktı. Zamanla negatif yorumları önemsememeye başladım. Bir gün üretmekten asla vazgeçmeyeceğimi söyledim. ‘Ben mükemmel bir şarkıcıyım, oyuncuyum ve dansçıyım' dedim. Böyle de devam edeceğimi anlattım ve yaptım. Pes etmedim. Herkesten çok daha fazla çalıştım” dedi.

Zamanla yavaş yavaş özgüveninin yerine geldiğini söyleyen Latin yıldız, özellikle genç kadınlara hayallerinden vazgeçmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

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