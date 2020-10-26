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Jessica Chastain de televizyonun yolunu tuttu... HBO ile el sıkıştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Jessica Chastain, HBO'nun Scenes From a Marriage uyarlamasında başrolü üstlenecek. Chastain’den önce başrol Michelle Williams'ındı.

Jessica Chastain de televizyonun yolunu tuttu... HBO ile el sıkıştı

Jessica Chastain, HBO mini dizisi Scenes From a Marriage’de boy gösterecek. Chastain, zamanlama sorunları nedeniyle diziden çıkan Michelle Williams'ın yerini almış oldu. Dizinin erkek başrolü ise OScar Isaac. Jessica Chastain ve Oscar Isaac, 2014'te "A Most Violent Year" filminde birlikte rol almışlardı.

Jessica Chastain, "The Help" ve "Zero Dark Thirty" filmleriyle iki kez Akademi Ödülü adayı olmuştu. Cahstain, aynı iki rolle Altın Küre Ödülleri'nde de aday gösterildi ve küreyi “Zero Dark Thirty” performansıyla evine götürmeyi başardı. Ayrıca "A Most Violent Year", "Miss Sloane" ve "Molly’s Game" rolleriyle üç Altın Küre adaylığı daha elde etti.

Yeni versiyonun, aşk, nefret, arzu, tek eşlilik, evlilik ve boşanma tasvirini çağdaş bir Amerikan çiftinin objektifinden yeniden inceleyeceği söyleniyor. Hagai Levi diziyi yazacak, yönetecek ve yönetici yapımcı olacak.

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