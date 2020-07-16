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Jessica May, Maria ile Mustafa dizisi için dansa başladı! Maria ile Mustafa konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 16.07.2020 21:35 | Son Güncelleme

Kapadokya Ürgüp’te çekilecek olan ve atv ekranlarında yayınlanacak dizi Maria ile Mustafa’nın başrol oyuncusu Jessica May, yeni karakteri için salsa dersi aldı.

Jessica May, Maria ile Mustafa dizisi için dansa başladı! Maria ile Mustafa konusu nedir?

Kapadokya Ürgüp’te çekilecek olan atv ekranlarının iddialı dizisi “Maria ile Mustafa’nın başrol oyuncusu Jessica May, yeni karakteri için salsa dersi aldı.

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Dizide Latin bir genç kızı canlandıracak olan May, “Dansa karşı ilgim hep vardı. Yaklaşık beş aydır ders alıyorum. Salsa da Samba gibi en sevdiğim danslar arasında yerini aldı” dedi.

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Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan “Maria ile Mustafa” çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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MARİA VE MUSTAFA KONUSU NEDİR?

Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi Koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya’ya gittiler. Çekimler, pandemi sebebiyle dizi için özel hazırlanan izole mekanlarda gerçekleşecek.

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Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

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Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, “Maria ile Mustafa”nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

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