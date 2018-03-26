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Jet Sosyete 6. son bölüm izle: Kahkaha bombası devam ediyor! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2018 07:32 | Son Güncelleme

Jet Sosyete 6. son bölümü ile izleyenleri kahkahaya boğdu. Gülse Birsel'in 3. dizisi Jet Sosyete son bölümünde Cengiz'in karısız Gizem'in kredi kartına el koyması ve harcamalarına kısıtlama getirmesi ters tepti. Gizem fakirliği öğrenirken herşeyi farketmesi Cengiz'i zor durumda bıraktı. Jet Sosyete 6. bölüme Bülent Parlak ile İrem Derici konuk olarak katıldı. Yeni fragman çıktı mı? İşte Jet Sosyete 6. son bölümü...

Jet Sosyete 6. son bölüm izle: Kahkaha bombası devam ediyor! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 6. son bölümü, dün akşam Star TV'de izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı üçüncü dizisi Jet Sosyete usta oyuncu kadrosu ile her hafta daha çok ilgi çekiyor. Jet Sosyete 6. bölümde Cengiz, karısı Gizem'in harcamalarından dolayı ona kısıtlama getirir. Fakat Gizem'in fakirliği öğrenmesi ve harcamalardan uzak durması, onun gözünü açıyor, daha önce göremediği şeyleri farkediyor. Bu durum Cengiz'in hoşuna gitmiyor. Bülent Parlak ile İrem Derici'nin konuk olarak katıldığı Jet Sosyete son bölüm sonrasında yeni fragman çıktı mı merak ediliyor. İşte Jet Sosyete 6. son bölümü...

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır.

Alara’nın bir yorumu üzere tüm jet sosyetenin Talip’in ocakbaşına akın etmesi üzerine Talip’in imdadına Yıldız yetişecektir.

Yaşar’ın kendisini beğenmemesine kırılan Safiye ise büyük bir değişime girer. İlayda ile arasını düzeltmenin yollarını arayan Ozan, ona hediye köpek alır. Ancak bu köpek Ozan’ın da İlayda’nın da başını belaya sokacaktır. Gündüz’ün İlayda’nın uyarısı ile sosyete gibi davranmaya başlaması Alara’yı çileden çıkarır.

Kişiye özel kutu yemek servisindeki ticari potansiyeli gören Yaşar ise ev halkını örgütler ve ofis arkadaşlarına ev yemeği tadında diyet kutu yemek getirtmeye başlar. Ancak işler umduğu gibi gitmeyecektir.

Jet Sosyete 6. son bölümü izle

JET SOSYETE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Jet Sosyete son bölümü izleyenler, yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırmaya başladılar. Jet Sosyete son bölümde Cengiz'in Gizem'in harcamalarına kısıtlama getirmesi ters tepmiş, bu yüzden karısından aldığı tüm şeyleri geri vermek zorunda kalmıştı. Yaşar ile Safiye, birbirlerini kıskanmışlar ama sonunda mutluluğun birbirlerinde olduklarını anlamışlardı. Gündüz, İlayda'nın sözüne inanarak sosyetik davranmaya başlayınca Alara'dan tepki görmüş, o da eski haline geri dönmüştü. Talip'in ocakbaşına olan ilgi çok kısa zamanda söndü. Şimdi izleyiciler yeni bölümde bizi nasıl bir hikaye bekliyor merak ediyorlar. Jet Sosyete yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı

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