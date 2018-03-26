Jet Sosyete 6. son bölüm izle: Kahkaha bombası devam ediyor! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 6. son bölümü, dün akşam Star TV'de izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı üçüncü dizisi Jet Sosyete usta oyuncu kadrosu ile her hafta daha çok ilgi çekiyor. Jet Sosyete 6. bölümde Cengiz, karısı Gizem'in harcamalarından dolayı ona kısıtlama getirir. Fakat Gizem'in fakirliği öğrenmesi ve harcamalardan uzak durması, onun gözünü açıyor, daha önce göremediği şeyleri farkediyor. Bu durum Cengiz'in hoşuna gitmiyor. Bülent Parlak ile İrem Derici'nin konuk olarak katıldığı Jet Sosyete son bölüm sonrasında yeni fragman çıktı mı merak ediliyor. İşte Jet Sosyete 6. son bölümü...

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır.

Alara’nın bir yorumu üzere tüm jet sosyetenin Talip’in ocakbaşına akın etmesi üzerine Talip’in imdadına Yıldız yetişecektir.

Yaşar’ın kendisini beğenmemesine kırılan Safiye ise büyük bir değişime girer. İlayda ile arasını düzeltmenin yollarını arayan Ozan, ona hediye köpek alır. Ancak bu köpek Ozan’ın da İlayda’nın da başını belaya sokacaktır. Gündüz’ün İlayda’nın uyarısı ile sosyete gibi davranmaya başlaması Alara’yı çileden çıkarır.