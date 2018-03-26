Jet Sosyete 6. son bölüm izle: Kahkaha bombası devam ediyor! (Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Jet Sosyete 6. son bölümü, dün akşam Star TV'de izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı üçüncü dizisi Jet Sosyete usta oyuncu kadrosu ile her hafta daha çok ilgi çekiyor. Jet Sosyete 6. bölümde Cengiz, karısı Gizem'in harcamalarından dolayı ona kısıtlama getirir. Fakat Gizem'in fakirliği öğrenmesi ve harcamalardan uzak durması, onun gözünü açıyor, daha önce göremediği şeyleri farkediyor. Bu durum Cengiz'in hoşuna gitmiyor. Bülent Parlak ile İrem Derici'nin konuk olarak katıldığı Jet Sosyete son bölüm sonrasında yeni fragman çıktı mı merak ediliyor. İşte Jet Sosyete 6. son bölümü...
Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır.
"Çamaşır suyu mu içtin?" #BenKıskançDeğilim pic.twitter.com/Hx4ISyitck— STAR TV (@startv) 25 Mart 2018
Alara’nın bir yorumu üzere tüm jet sosyetenin Talip’in ocakbaşına akın etmesi üzerine Talip’in imdadına Yıldız yetişecektir.
"Kıymetlimsin benim!" #BenKıskançDeğilim pic.twitter.com/TtfNttNv7Q— STAR TV (@startv) 25 Mart 2018
Yaşar’ın kendisini beğenmemesine kırılan Safiye ise büyük bir değişime girer. İlayda ile arasını düzeltmenin yollarını arayan Ozan, ona hediye köpek alır. Ancak bu köpek Ozan’ın da İlayda’nın da başını belaya sokacaktır. Gündüz’ün İlayda’nın uyarısı ile sosyete gibi davranmaya başlaması Alara’yı çileden çıkarır.
İrem Derici #JetSosyete'de #BenKıskançDeğilim pic.twitter.com/OGPycJ5oUT— STAR TV (@startv) 25 Mart 2018
Kişiye özel kutu yemek servisindeki ticari potansiyeli gören Yaşar ise ev halkını örgütler ve ofis arkadaşlarına ev yemeği tadında diyet kutu yemek getirtmeye başlar. Ancak işler umduğu gibi gitmeyecektir.
Jet Sosyete 6. son bölümü izle
JET SOSYETE YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Jet Sosyete son bölümü izleyenler, yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırmaya başladılar. Jet Sosyete son bölümde Cengiz'in Gizem'in harcamalarına kısıtlama getirmesi ters tepmiş, bu yüzden karısından aldığı tüm şeyleri geri vermek zorunda kalmıştı. Yaşar ile Safiye, birbirlerini kıskanmışlar ama sonunda mutluluğun birbirlerinde olduklarını anlamışlardı. Gündüz, İlayda'nın sözüne inanarak sosyetik davranmaya başlayınca Alara'dan tepki görmüş, o da eski haline geri dönmüştü. Talip'in ocakbaşına olan ilgi çok kısa zamanda söndü. Şimdi izleyiciler yeni bölümde bizi nasıl bir hikaye bekliyor merak ediyorlar. Jet Sosyete yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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