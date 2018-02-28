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Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 20:35 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlanan Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete ilk bölümüyle reytinglerde zirvede yer almıştı. Ancak çok sayıda eleştirinin de geldiği dizinin 2. bölümü Total grubu reytinglerde büyük düşüş yaşadı. Yayından kalkacağı iddiaları ortaya atılan Jet Sosyete'nin geleceğiyle ilgili dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel'den ilginç bir açıklama geldi.

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Gülse Birsel, son dönemde hakkında çıkan dedikodulara Instagram sayfasından yanıt verdi. Ortaya atılan iddialara, Gülse Birsel Instagram paylaşımında soru cevap şeklinde açıklık getirdi.

İşte Gülse Birsel’in o açıklaması:
Ay magazin var koşun!!!!

Bakıyorum herkes instagram’da kendi hakkında çıkan dedikodulara cevap veriyor. Benim takipçilerimin neyi eksik? Televizyon işi başlayınca dedikodu, rivayet, palavra haber bereketlenir. Bunlara açıklık getirerek dev bir gazetecilik olayına imza atayım mı?

-Jet Sosyete bitiyor mu?
Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?

-Gülse Yunanistan’a mı taşınıyor?!
En neşelisi bu. Komşu’da bir yazlık ev aldık, güle güle oturalım, mersi. Bu aralar Avrupa bize çok aşık olduğu için 10-15 gün veriyor vizeleri. Ama ev alınca bir oturma kartı almaya hak kazanıyor ve istediğiniz Avrupa ülkesine Şengen’siz seyahat edebiliyorsunuz. O karttan da aldık, oh iyi ettik, madem hakkımız. Her seyahatte Şengen çilesi bitti. Yoksa takdir edersiniz ki minicik Yunanistan’daki minicik sayfiye evinde inzivaya çekilme planım yok.

-Dizideki Gizem gerçek hayattaki bir ünlünün karikatürü mü?
Değil güzel kardeşim, değil! Her dizide bunu yapmayın, adı geçen insanlara çok ayıp oluyor. Hiçbir şarkıcı, sunucu, eski manken değil Gizem. Senaryo belgesel değil hayalgücüdür. Gizem benim hayalimdeki bir insan.

-Burnunu yaptırdı ama gizliyor mu?
Burnum bütün haşmetiyle duruyor. Hatta burnumda eksilme yok, ekleme var! Geçici dolgularla kemiğin üstü ve altı doldurulunca kemer daha az görünür oldu. Müdahale var, ameliyat yok. Neler anlattırıyorsunuz bana yahu.

-Aslında bir senaryo ekibi var, ama açıklamıyor, hatta onlara gizlilik sözleşmesi imzalatmış mı?
Ekip olsa da çalışsak. Tek tabanca yazıyorum, ekiple nasıl çalışılır bilmiyorum. Keşke bilsem, üzerimden yük kalkardı belki.
Oh bugünkü dedikodu dozumuzu da aldık, acık ferahladık mı?
O zaman ben çalışmaya devam...

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel jet sosyete

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
gülse,izmirin neş eli kızı,politikadan gınageldi,dizilerde bıkkınlık verdi jet sosyete bizi eğlendiriyor,sen devam et.
hiç beğenmedim bitsin
@redkid6060 Her dizide mafya gormekten. Aldatilan es gormekten yada dost hayati yasayan zenginleri gormekten biktik...Haklisin herkezin IQ yetmez bu tur dizileri sevmeye...
Kadro Çok Kötü Başarılı Değil Bitebilir İyi Bir Kadro ve Daha esprili Senaryo olursa tamam Bu çok çok saçma Kadro Çok Kötü
GÜLMEYE EĞLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR HEP STRES HEP STRES DEVAM ETMELİ BENCE
ya neden güzel diziler gidiyor hep aynı senaryo ağır dram saçma sapan senaryo diziler devam ediyor..
Gülse... Harika kadın mükemmel sanatçı. İlgiyle izliyoruz. Senin oynadığın reklam filmini izlemek bile keyif veriyor. İyi ki varsın halkın sanatçısı.
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