Jet Sosyete ekibi hasret giderdi! Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?

Yıldız oyuncu kadrosu ve kahkaha dolu hikayesiyle izleyicileri Çarşamba akşamı TV8'e çeken 'Jet Sosyete' dizisi kısa bir tatilin ardından yeniden işbaşı yaptı. Geçtiğimiz günlerde yeniden çekimlere başlayan ekip sette birbiriyle hasret giderdi. Sohbetin ve bol kahkahanın eksik olmadığı çekim aralarında oyuncular hep birlikte fotoğraflar çektirdi.

Jet Sosyete fanları bu kısa arada sosyal medya üzerinden sıkça özlem dolu mesajlar gönderdi. Kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz'ın yer aldığı dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümü izleyiciyi kahkaha tufanına sürükleyecek.

'Jet Sosyete', yeni bölümüyle 23 Ocak Çarşamba saat 20:00'da TV8 ekranlarına gelecek.

