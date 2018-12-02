Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Jet Sosyete 2. sezon 8. bölüm fragmanı

TV8 ekranında yayınlanan Jet Sosyete dizisi 2. sezon 8. yeni bölümüyle 5 Aralık Çarşamba akşamı ekranda olacak. Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt ve Gülse Birsel’in yer aldığı Jet Sosyete dizisinin 2. sezon 8. bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Yeni bölümde yine izleyenlerin dikkatini çekecek anlar yaşanacak.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta dizide Gizem’in bir dizide kadın başrol olması ve erkek başrolden tokat yemesi konusu bir hayli gündem olmuştu. Bu sahne, Sıla ile Ahmet Kural’ın arasında yaşandığı iddia edilen kavgaya gönderme olarak yorumlanmıştı. Yeni bölümde de Gizem’in set halleri yine ilgi çekecek. Bakalım bu sefer bir gönderme yer alacak mı?

JET SOSYETE SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşar’ın şirket çalışanlarının tümünü dahil ederek kurduğu whatsapp grubu şirket içinde popülerlik kazanmasını ve herkesle yakınlaşmasını sağlar. Yağmur gibi yağan mesajlardan sıkılan İlayda’nın gruptan çıkması ile olaylar büyür.

Aynı salonda dans dersi almaya başlayan Kumsal ile Yıldız bu sayede tanışırlar. Talip ise bu tanışıklıktan haberdar olmadan Kumsal’la flört etmeye çalışmaktadır.