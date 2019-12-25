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Jet Sosyete yılbaşı bölümünde Avrupa Yakası sürprizi! Ata Demirer, Volkan Sütçüoğlu olarak geri dönüyor

DİZİ HABERLERİ  | 25.12.2019 02:19 | Son Güncelleme

Jet Sosyete dizisi 2020 yılbaşı özel bölümüyle PuhuTV'de yayınlanacak. Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete'nin yeni bölümünde Çağlar Çorumlu ve Ata Demirer konuk oyuncu olarak yer alacak. Avrupa Yakası'nda abla kardeşi canlandıran Gülse Birsel ve Ata Demirer yıllar sonra yeniden buluşacak. Jet Sosyete'de Ata Demirer ise Avrupa Yakası'ndaki Volkan Sütçüoğlu karakteriyle rol alacak.

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna 27 Aralık Cuma günü yanına girecek onbirinci bölümüyle devam ediyor. Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümünde Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu konuk oyuncu olarak yer alacak.

çağlar çorumlu

VOLKAN SÜTÇÜOĞLU SÜRPRİZİ!

Ata Demirer, ‘Avrupa Yakası’ dizisinin unutulmaz karakteri Volkan Sütçüoğlu karakteriyle bölümde yer alırken, Gülse Birsel de ‘Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Aslı karakteriyle seyirciye sürpriz yapacak.

ata demier

‘Jet Sosyete’ yılbaşı özel bölümünün ardından kısa bir mola verecek ve 2020’de yepyeni bölümleriyle hayranlarının karşısında olmaya devam edecek.
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JET SOSYETE YILBAŞI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Jet Sosyete’de bu hafta, Volkan Sütçüoğlu ev almak için geldiği sitede eski kankası Gizem’le karşılaşır. Gizem ve Volkan eski günlerden ve yaptıkları âlemlerden bahseder, durumdan rahatsız olan Cengiz ve Safiye ikisinin arasını bozmaya çalışır.

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Diğer yanda Tony ve Şennur, Gizem’in birikmiş millerini kullanarak yılbaşını Avrupa’da geçirmek üzere yola çıkar fakat aşırı kar yağışı nedeniyle tatil Tony’nin planladığı gibi geçmez.

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İlayda ise en güzel yılbaşı partisi teklifini beklerken, yılbaşını evde geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

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