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Jigololuk vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon

25.06.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta jigololuk vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli tutuklanırken, operasyon anları kameralara yansıdı. Siber polisinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin 13 bin kişilik veri tabanı oluşturdukları belirlendi.

Jigololuk vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internette jigolo siteleri kuran dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Dolandırıcıların, siteler üzerinden ilanlar verip ağlarına takılan kişileri jigolo yapma vaadiyle kandırdıklarını belirledi. Ekipler, 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 26 cep telefonu, 18 sim kart, hafıza kartı, 8 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı daha sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devretti. Siber polisinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin 13 bin kişilik veri tabanı oluşturdukları belirlendi. Şüphelilerin, üye olanlardan, üyelik ücreti adı altında beş yüz lira ila bin lira arasında para alındığını da tespit etti. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i adli makamlarca serbest bırakılırken, 7'şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen dijital materyaller İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Esenyurt
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