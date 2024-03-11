John Cena Oscar sahnesine hiçbir şey giymeden çıktı! Üzerine perde giydirildi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği Oscar Ödülleri, 96’ncı kez sahiplerini buldu. Gecede John Cena hiçbir şey giymeden sahneye geldi.

Cena, 1974'teki 46'ncı Oscar töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı tanıttığı sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara saygı duruşunda bulunmak için böyle bir yola başvurdu.

96'ncı Oscar Ödülleri'nin sunucusu Jimmy Kimmel, 1974'te yaşanan olayı hatırlatarak, "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu.

Sorunun ardından John Cena sahnenin köşesinden kafasını dışarı çıkardı ve Kimmel'a "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, biliyorsun, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" dedi.



Cena, sahneye özel bölgelerini kaplayan büyük bir zarftan başka bir şey olmadan çıktı. Zarfı açmak için hareket edemediği için perdeye benzer bir kıyafet giydirildi.





