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Johnny Depp, Amber Heard davasında flaş gelişme: Telefon kayıtları kontrol edilecek

06.11.2021 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Amber Heard hakkında, kendisinin eski eşinde açtığı iddia edilen yaraların uydurma olduğunu söyleyerek dava açmıştı. Mahkeme, Johnny Depp'e eski eşi Amber Heard'ün telefon kayıtlarına erişim izni verdi.

Johnny Depp, Amber Heard davasında flaş gelişme: Telefon kayıtları kontrol edilecek

Olaylı şekilde boşanan Hollywood’un ünlü çifti Johnny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmuyor. Johnny Depp, Heard'ün vücudunda kendisinin neden olduğu iddia edilen yaraların uydurma olduğunu kanıtlamak için kayıtları kullanmayı planlıyor.

Aktör, Heard'e iftira davası açmış durumda ve fotoğrafları Edward Makaseller (Edward Scissorhands) oyuncusunun ona saldırdığını ortaya koyacak şekilde değiştirdiğini iddia ediyor. Depp'in avukatı, “Heard'ün avukatı, ifade verirken bu sahte fotoğrafları defalarca kullandı.” açıklamasını yaptı.

Avukat ayrıca Los Angeles Polis Teşkilatı'nın "fotoğrafları reddettiğini" ve bunların "gördüklerini tasvir etmediğini" iddia etti.

Karayip Korsanları (The Pirates of the Caribbean) oyuncusu, Heard'ün Washington Post için yazdığı ve aile içi şiddet kurbanı olduğunu anlattığı makale için dava açmıştı fakat yazıda Depp'in adı hiç geçmiyordu.

Heard daha önce Depp yüzünden iki gözünün birden morardığını, burnunun kırıldığını ve dudağının patladığını iddia etmişti.

TELEFON İNCELEMESİ YAPILACAK

Mahkeme Depp'in hukuk ekibinin, fotoğrafların uydurma olup olmadığını incelemek için telefona bir uzman incelemesi yaptırabileceğine karar verdi.

Heard'ün avukatı cevaben şunları söyledi:

Amber Heard, kanıtlarının gerçekliğini desteklemeye istekli ve kabil olmaya devam ediyor ve aktrisin adli bilişim teknolojisi uzmanı bu konuda iş birliği yapmıştı. Tam aksine Depp kanıtlarından herhangi birinin gerçekliği için herhangi bir dayanak sunmak bir yana, bir kısmını bağlam dışı sızdırdığı ses kayıtlarını bile mahkemeye sunamadı.

Depp ve Heard, 2015 ile 2017 arasında evliydi. Geçen yıl kasımda Depp, kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen The Sun'a açtığı başka bir iftira davasını kaybetmişti.

Mahkeme, iddianın "büyük ölçüde doğru" olduğuna karar vermiş ve Depp'in kararı temyize götürme talebi reddedilmişti.


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Amber Heard Johnny Depp
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