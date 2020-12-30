Johnny Depp her şeye rağmen geleceğe umutla bakıyor

The Sun gazetesine kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen haberin ardından açtığı davayı kaybetmesinin ardından kariyeri tartışılan Johnny Depp, 2021'e umutla bakıyor.

Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığının Londra’daki mahkeme tarafından doğrulanmasının ardından Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) serisindeki yerini Margot Robbie’ye, Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) serisindeki rolünü de Mads Mikkelsen’e bıraktı. Usta sihirbaz Houdini'yi canlandıracağı yeni dizi projesini de kaybeden Hollywood yıldızı tüm bu olumsuzluklara rağmen gelecek yıla umutla bakıyor.

JOHNNY DEPP'iN PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

Instagram hesabından 9 milyon takipçisine seslenen 57 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl pek çok kişi açısından çok zordu. Önümüzde daha iyi zamanlar var."

Johnny Depp'in umut dolu sözler kullandığı bu paylaşımına beğeni yağdı. İki milyon beğeni rakamına ulaşmak üzere olan paylaşıma, Depp'in hayranları on binlerce destek mesajı gönderdi.

"HERKESE İYİ TATİLLER"

Siyah beyaz fotoğrafla birlikte Depp ayrıca şu ifadeleri kullandı: Herkese iyi tatiller! Hepinize saygı ve sevgilerimle.



