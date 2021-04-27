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Johnny Depp'in 19 yaşındaki oğlu ortaya çıktı! Benzerlik inanılmaz

27.04.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda başı eski eşi Amber Heard’le yaşanan davalarla belada olan Johnny Depp’in Vanessa Paradis’den bir kız ve bir erkek çocuğu var. Kızı Lily-Rose Depp de kendisi gibi oyunculuğu seçerken oğlu John Christopher Depp ise ortalarda görünmeyi pek tercih etmiyor.

Johnny Depp'in 19 yaşındaki oğlu ortaya çıktı! Benzerlik inanılmaz

Johnny Depp’in adı son yıllarda Amber Heard’le yaşadığı karşılıklı davalarla anılıyor. Johnny Depp’in Vanessa Paradis ile olan ilişkisinden bir kızı ve bir de oğlu var. Kızı Lily-Rose Depp kendisi gibi oyuncu olmayı tercih ederken, oğlu John Christopher Depp ise ortalarda görünmeyi tercih etmiyor. Geçtiğimiz günlerde 19 yaşına basan Johnny Depp’in oğlunun yeni fotoğrafları, babasına olan çarpıcı benzerliği gözler önüne seriyor.

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Geçtiğimiz günlerde Johnny Depp fan sayfalarından birinden paylaşılan fotoğraflar, aktörün hayranlarını şaşırttı. John Christopher Depp’in babasına olan benzerliği görenleri şaşkına düşürdü. Genç Depp’in paylaşılan fotoğraflarının ne zaman çekildiği bilinmiyor.

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Johnny Depp, 2014 yılında verdiği bir röportajda oğlu Jack’in spot ışıklarından uzak bir hayat sürmek istediğini dile getirmişti. Johnny Depp, "Oğlum Jack, her zaman çok yetenekli bir ressam olmuştur." Dedi.

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Jack, geçtiğimiz birkaç ay içinde, 48 yaşındaki annesi Vanessa'nın yaşadığı Fransa'nın Paris kentinde görüldü.

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Johnny Depp Instagram
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