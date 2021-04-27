Johnny Depp'in 19 yaşındaki oğlu ortaya çıktı! Benzerlik inanılmaz

Johnny Depp’in adı son yıllarda Amber Heard’le yaşadığı karşılıklı davalarla anılıyor. Johnny Depp’in Vanessa Paradis ile olan ilişkisinden bir kızı ve bir de oğlu var. Kızı Lily-Rose Depp kendisi gibi oyuncu olmayı tercih ederken, oğlu John Christopher Depp ise ortalarda görünmeyi tercih etmiyor. Geçtiğimiz günlerde 19 yaşına basan Johnny Depp’in oğlunun yeni fotoğrafları, babasına olan çarpıcı benzerliği gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde Johnny Depp fan sayfalarından birinden paylaşılan fotoğraflar, aktörün hayranlarını şaşırttı. John Christopher Depp’in babasına olan benzerliği görenleri şaşkına düşürdü. Genç Depp’in paylaşılan fotoğraflarının ne zaman çekildiği bilinmiyor.

Johnny Depp, 2014 yılında verdiği bir röportajda oğlu Jack’in spot ışıklarından uzak bir hayat sürmek istediğini dile getirmişti. Johnny Depp, "Oğlum Jack, her zaman çok yetenekli bir ressam olmuştur." Dedi.

Jack, geçtiğimiz birkaç ay içinde, 48 yaşındaki annesi Vanessa'nın yaşadığı Fransa'nın Paris kentinde görüldü.

