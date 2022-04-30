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Johnny Depp'in penisiyle ilgili soru mahkemede gülüşmelere neden oldu

30.04.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp ve Amber Heard arasında perşembe günü görülen iftira davası duruşmasında, korumasına aktörün penisini görüp görmediği sorusu, mahkemede Johnny Depp'in de kahkahaya boğulduğu neşeli bir an yaşattı.

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davanın görülmesi 11 Nisan'da Virginia eyaletinin Fairfax kentinde başlamıştı. Depp, eski eşinin Aralık 2018'de kaleme aldığı ve kendini "aile içi şiddeti temsil eden kamusal bir figür" olarak tanımladığı yorum yazısı üzerine 50 milyon dolar tazminat talebiyle Heard'e karşı dava açmıştı.

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Heard söz konusu makalede Depp'in adını anmasa da aktörün avukatları makalenin Depp'in filmlerde rol almasını zorlaştırdığını belirtiyor.

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Perşembe günü Depp'in koruması Malcom Connolly, 2015'te Depp'in parmağını kestiği Avustralya'da çifte eşlik ettiğini söyledi. Depp o dönem Karayip Korsanları serisinin 5. filmini çekiyordu.

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Heard'ün avukatı, Avustralya'daki evde yaşananlarla ilgili olarak Depp'in "antreye" işemeye çalıştığını ve "penisini dışarı çıkardığını" söyledi.

Connolly'ye şu soruldu:

"Eve geldiğinizde, bir kargaşa duyabiliyordunuz. Doğru mu?

Connolly bir kargaşa duyabildiğini kabul etti ama sadece "bağırtı" olduğunu söyledi. Koruma, söylenenleri anlayamadığını belirtti.

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"PENİSİNİ DIŞARI ÇIKARMIŞTI, ÖYLE Mİ?"

**Heard'ün avukatı bunun üzerine korumaya şu soruyu yöneltti:

"Eve girdiniz ve Depp'i antrede gördünüz. Doğru mu?"

Evet cevabı veren Connolly'ye sonra şu soruldu:

Depp, antreye işemeye çalışıyordu, öyle değil mi?

Korumanın "hayır" demesi üzerine avukat şöyle sordu:

Depp penisini dışarı çıkarmıştı, öyle değil mi?
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"PENİSİNİ GÖRSEYDİM HATIRLARDIM"

Connolly'nin "Depp'in penisini görmüş olsaydım bunu hatırlardım diye düşünüyorum" demesi üzerine Depp ve salondaki diğer katılımcılar kahkaha attı.

Mahkeme daha sonra Depp'in Avustralya'da geçirdikleri zamandan bir ses kaydı oynattı. Depp'in, "nasıl da bana b*k gibi davranıyorsun" ve "midemi bulandırıyorsun" diye bağırdığı duyuldu. Connolly, Depp'in o sırada kızgın olduğunu doğruladı.

Duruşma sosyal medyada da trend oldu.

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Amber Heard Johnny Depp
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