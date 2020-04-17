Johnny Depp resmi Instagram hesabı açtı! Johnny Depp kimdir? Gerçek Instagram hesabı hangisi?

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Johnny Depp Instagram hesabı açarak sosyal medyanın gündemine geldi. Hollywood yıldızı Johnny Depp'in paylaşımıyla beraber, Twitter'da ünlü oyuncu en çok konuşulan konular arasına yer aldı. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibi olan Johnny Depp Instagram hesabından bir de video paylaştı.

JOHNNY DEPP KİMDİR?

Johnny" Depp 9 Haziran 1963'te dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibidir. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu.

1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı.