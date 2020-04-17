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Johnny Depp resmi Instagram hesabı açtı! Johnny Depp kimdir? Gerçek Instagram hesabı hangisi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 01:43 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp, Instagram hesabı açtı. Karayip Korsanları serisiyle hafızalara kazınan Johnny Depp'in Instagram hesabındaki takipçi sayısı kısa sürede 1 milyonu aştı. Peki Johnny Depp gerçek ve resmi Instagram hesabı nedir? Peki Johnny Depp kimdir ve kaç yaşında? İşte, ünlü yıldız Johnny Depp'in hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.

Johnny Depp resmi Instagram hesabı açtı! Johnny Depp kimdir? Gerçek Instagram hesabı hangisi?

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Johnny Depp Instagram hesabı açarak sosyal medyanın gündemine geldi. Hollywood yıldızı Johnny Depp'in paylaşımıyla beraber, Twitter'da ünlü oyuncu en çok konuşulan konular arasına yer aldı. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibi olan Johnny Depp Instagram hesabından bir de video paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Collaboration with my dear friend @jeffbeckofficial . Link in Bio

Johnny Depp (@johnnydepp)'in paylaştığı bir gönderi ()

JOHNNY DEPP KİMDİR?

Johnny" Depp 9 Haziran 1963'te dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibidir. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu.

johnyy

1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı.

Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödülünü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG ödülünü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı.[8] 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

Johhny Depp resmi instagram kullanıcı adı: johnnydepp olarak görünmektedir.

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