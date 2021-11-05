Joker’in yeni Jared Leto görüntüleri sosyal medyada trende dönüştü

2016 yılında yayınlanan Suicide Squad filmini David Ayer yönetmişti. Ünlü yönetmen kısa süre önce başrol oyuncusu Leto’nun daha önce hiç bir yerde görülmemiş görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. Sevilen filmin hayranları yönetmenin paylaşımından sonra ‘ReleaseTheAyerCut’ etiketiyle Warner Bros.’a çağrı yapmaya başladı. Etkikette Leto’unun daha fazla fotoğrafını isteyen hayranları, Warner Bros.'u Robbie'nin gece kulübü sahnesinden daha fazla kare istedi.

ELEŞTİRİLERE DE MARUZ KALDI

Zack Snyder'ın Justice League kurgusunda Ben Affleck ile oynadığı sahne , 'gelmiş geçmiş en iyi Batman ve Joker etkileşimi' olarak damgalandı. Aynı zamanda Suicide Squad'daki rolüyle Leto, eleştirilerin hedefine oturdu. Leto, performansını muhteşem iş olarak nitelendiren ve Joker olarak sırasının çoğunu 'görünmez' kaldığını söyleyen Ayer tarafından desteklendi. Olumsuz eleştirilerin sonrasında Leto, Joker karakterinin daha fazlası olduğunu belirterek bir fotoğrafını yayınladı ve daha önce paylaşılmayan bu kareye, “Jared öldürdü ama kimse bilmiyor” notunu ekledi.



