Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Joker’in yeni Jared Leto görüntüleri sosyal medyada trende dönüştü

Joker’in yeni Jared Leto görüntüleri sosyal medyada trende dönüştü

05.11.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen David Ayer, Jared Leto'nun Joker olarak yeni görüntülerini yayınladı. Yayınlanan görüntünün sonrasında sosyal medya bir anda hareketlendi. Görüntülere dair açılan ‘ReleaseTheAyerCut' etiketine bir anda paylaşım yağdı.

Joker’in yeni Jared Leto görüntüleri sosyal medyada trende dönüştü

2016 yılında yayınlanan Suicide Squad filmini David Ayer yönetmişti. Ünlü yönetmen kısa süre önce başrol oyuncusu Leto’nun daha önce hiç bir yerde görülmemiş görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. Sevilen filmin hayranları yönetmenin paylaşımından sonra ‘ReleaseTheAyerCut’ etiketiyle Warner Bros.’a çağrı yapmaya başladı. Etkikette Leto’unun daha fazla fotoğrafını isteyen hayranları, Warner Bros.'u Robbie'nin gece kulübü sahnesinden daha fazla kare istedi.

O isyanlar, cinayetler... Joker’de hiçbir şey göründüğü gibi değilmişO isyanlar, cinayetler... Joker’de hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş

ELEŞTİRİLERE DE MARUZ KALDI

1

Zack Snyder'ın Justice League kurgusunda Ben Affleck ile oynadığı sahne , 'gelmiş geçmiş en iyi Batman ve Joker etkileşimi' olarak damgalandı. Aynı zamanda Suicide Squad'daki rolüyle Leto, eleştirilerin hedefine oturdu. Leto, performansını muhteşem iş olarak nitelendiren ve Joker olarak sırasının çoğunu 'görünmez' kaldığını söyleyen Ayer tarafından desteklendi. Olumsuz eleştirilerin sonrasında Leto, Joker karakterinin daha fazlası olduğunu belirterek bir fotoğrafını yayınladı ve daha önce paylaşılmayan bu kareye, “Jared öldürdü ama kimse bilmiyor” notunu ekledi.

Joker’de oyuncu değişikliği! Resmen açıklandı geri dönüyorJoker’de oyuncu değişikliği! Resmen açıklandı geri dönüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Kötü kraliçeyi canlandıracak! Rolü belli olduKötü kraliçeyi canlandıracak! Rolü belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Vücudunda yer kalmadı! Dövmesiz halini paylaşınca övgüler yağdı

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

“Modern bir cadıyım” dedi! Her söylediği çıkıyor

“Modern bir cadıyım” dedi! Her söylediği çıkıyor

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

40 yıl sonra yeniden! Aileleri onay vermemişti

40 yıl sonra yeniden! Aileleri onay vermemişti

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.