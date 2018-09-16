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Jon Snow'dan hayranlarını üzecek haber

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2018 22:31 | Son Güncelleme

Dünyanın yakından takip ettiği fenomen dizi Game of Thrones'un Jon Snow'u final bölümü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başrol oyuncusu Kit Harington, dizinin final bölümünün seyirciye beklediğini vermeyeceğini söyledi.

Jon Snow'dan hayranlarını üzecek haber

'Game of Thrones'un 'Jon Snow'u Kit Harington, dizinin merakla beklenen sekizinci ve final sezonuyla ilgili ilk kez konuştu.

"SİZİ ASLA TATMİN ETMEYECEK"
Toronto Uluslararası Film Festivali'nde düzenlenen panele katılan oyuncu şunları söyledi: "8-9 yıla yayılan bir dizinin final yapması inanılmaz zor bir şey. Bence herkesi memnun etmeyecek. Zaten herkesi memnun edemezsiniz. Benim favori dizilerim The Sopranos, Breaking Bad, The Wire; hepsi bu şekilde sona erdi. Sizi asla tatmin etmez." 'Game of Thrones'un final sezonunun 2019'un yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Game of Thrones jon snow Kit Harington

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