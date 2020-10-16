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  4. Jordyn Woods transparan elbisesiyle olay oldu! Göğüslerini sakladı

Jordyn Woods transparan elbisesiyle olay oldu! Göğüslerini sakladı

16.10.2020 11:49 | Son Güncelleme:
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Arkadaşının sevgilisiyle birlikte olan Jordyn Woods; kendi markasının tanıtımı için düzenlenen gecede giydiği yarı şeffaf kıyafetiyle dikkat çekti. Jordyn Woods hem giydi hem de frikik vermemek için göğüslerini kapadı.

Bir dönem Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı olan Jordyn Woods, onun ablası Khloe Kardashian'ın nişanlısı Tristan Thompson ile yaptığı kaçamaktan sonra gündeme bomba gibi düşmüştü. Her iki genç kadın da birbirlerini hayatlarından çıkarmıştı.

Geçen yıl gösteri dünyasının en çok konuşulan skandallarından birinin kahramanı olan Jordyn Woods, Batı Hollywood'da kendi markası için düzenlenen tanıtım gecesinde görüntülendi.

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Özellikle büyük beden kadınlara yönelik giyim koleksiyonuyla bilinen markasının gecesinde Woods, yarı şeffaf bir kıyafet giydi. Görünümünü de üzerinde pırıltılı harflerle markanın adının yazılı olduğu bir maske ile tamamladı.

Jordyn Woods şeffaf kıyafeti giydi ama frikik vermemek için de epey çabaladı. Flaşlar patlayınca göğüslerini kapamaya çalışan ünlü ismin tanga tercihi ise dikkatlerden kaçmadı.


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