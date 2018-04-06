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Justin Bieber dövmeleri için 100 saat harcadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 16:22 | Son Güncelleme

Birçok ünlü dövme yaptırmayı seviyor. Pop yıldızı Justin Bieber da o isimlerden biri. Dövmeleri için 100 saat harcadığını söyleyen Kanadalı şarkıcı, pişman olmadığını açıkladı

Justin Bieber dövmeleri için 100 saat harcadı

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, Instagram hesabında dövmelerini gururla sergilediği yeni bir video paylaştı.

24 yaşındaki genç popçu, göğsündeki dövmelere dikkat çekerek, “Vücudumda 100 saatten fazla süren bir çalışma var. Tek birini bile geri almak istemem” şeklinde konuştu.

JUSTIN BIEBER'IN DÖVMELERİ

Kanadalı R&B şarkıcısı Justin Bieber, vücuduna dini inancı, annesine düşkünlüğü ve hayvan figürlerinden oluşan birçok dövme yaptırdı. Sol omuz altında babasıyla birlikte karar verdiği İbranice İsa yazısı yer alırken, ayak bileğinde dua eden el sembolü var. 22 yaşındaki yıldızın köprücük kemiğinde annesinin doğum yılı, kolunda ise annesinin gözünü sembolize eden bir dövme bulunuyor. Bieber'ın büyük çoğunluğu kollarında yer alan dövmeleri; gül, melek kanadı, balık, kartal, albümünün ismi (Believe) ve İncil'den ayetler içeriyor.

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