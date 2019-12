Justin Bieber Selena Gomez şarkıları için kararsız

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, beş yıl aradan sonra albüm çıkarmak için kolları sıvadı. Son dönemlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Bieber, 2020 yılında albümünü piyasaya sürecek. Genç şarkıcı albümünde evlilik hayatına yoğunlaşacağını söylese de menajerleri, bu albüm ile Justin'in hayranlarının gazabına uğramasından korkuyor.

Bu yüzden de menajerlerinin Justin'i daha önce Selena'ya yazdığı bir şarkıyı albümüne eklemesi için zorladığı iddia edildi. Justin'in şarkıyı albüme almaya hazırlandığı ve bu durumun Hailey'i çok sarstığı konuşuluyor.

Menajerlerin en büyük korkularından biri de Selena Gomez’in, sözleri Justin Bieber’a mesaj olarak yorumlanan ve 24 saatte 21 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan Lose You To Love Me (Beni Sevmen için Seni Kaybetmem Gerekti) ile yakaladığı başarı. Üstelik Gomez, Justin Bieber ile aynı dönemde yeni albümü Rare’i piyasa çıkartacak.