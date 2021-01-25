MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Justin Bieber tutuklandığı dönem neler yaşadığını anlattı

Justin Bieber tutuklandığı dönem neler yaşadığını anlattı

25.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Justin Bieber tutuklandığı dönem neler yaşadığını anlattı

Kanadalı ünlü pop yıldızı Justin Bieber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 yıl önce bugün tutuklandım, en iyi dönemim değildi" diye yazdı.

Justin Bieber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 2014'te alkollü araç kullandığı için tututlandığ ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı güne göndermede bulunarak "7 yıl önce bugün tutuklandım, en iyi dönemim değildi" ifadelerini kullandı.

Bieber paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"Hayatımın o döneminde bulunduğum noktayla gurur duymuyorum. Acı çekiyordum, mutsuzdum, kafam karışıktı, kızgındım, yanlış yönlendiriliyordum, yanlış anlaşılıyordum ve Tanrı'ya kızgındım."

O günden bu yana hayatının çok fazla değiştiğini söyleyen Bieber "Tanrı beni uzun bir yoldan getirdi. O günden şimdiye kadar bir şeyin farkındayım. Tanrı o zaman bana şimdi olduğu kadar yakındı" dedi ve ekledi:
"Size benden bir tavsiye olarak 'geçmişinizin Tanrı'nın sizi ne kadar uzun bir yoldan, olduğunuz yere getirdiğini hatırlatmasına izin vermenizi' söyleyebilirim."

Şarkıcı ayrıca hayranlarına başlarından geçen utandırıcı olayların bugünü mahvetmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
'Doğanın tadını çıkardık''Doğanın tadını çıkardık'
19 Kasım Perşembe günü kanallarda ne var?19 Kasım Perşembe günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Diğer Haberler

Zeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladı

Zeynep Tokuş yine olay oldu! Eşiyle öyle bir şey yaptı ki...

İlyas Salman'dan olay yaratan sözler: Ahirete inanmıyorum, olsaydı cehennemi tercih ederdim!

'Ahirete inanmıyorum' deyince...

Özgün Uğurlu: Doğanın tadını çıkardık

'Doğanın tadını çıkardık'

Deniz Akkaya iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! 'İtirazı olanlar belediyeye...'

İç çamaşırlı pozlar! 'İtirazı olanlar belediyeye...'

Anne olan Ceyda Ateş'ten aile pozu!

Anne olan Ceyda Ateş'ten aile pozu!

Victoria Silvstedt güneşin tadını çıkardı

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek'te hostesti! Olay...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.