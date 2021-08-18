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  4. Kâbusu yaşadılar! Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Kâbusu yaşadılar! Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

18.08.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de bir mahallede çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaşlı bir kadını kurtardı. Bir apartmanın alevlere teslim olduğu anlarda vatandaşların içeride mahsur kaldığını öğrenen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılabildi.

Kâbusu yaşadılar! Alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 4 katlı bir binanın kullanılmayan 3. katından bir anda alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede etkisini arttıran alevler adeta bütün binayı sarmasıyla korku dolu anlar yaşandı. 1. katta oturan vatandaşlar kendilerini sokağa atarak kurtulurken apartmanın 4. katındakiler ise mahsur kaldı. 4. kattaki annelerini kurtarmak isteyen Serkan Güngör ve aile üyeleri, alevler nedeniyle o daireye ulaşamadı.

YANGININ ÇIKTIĞI DAİREDE KİMSE YAŞAMIYOR

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Mahsur kalan yaşlı vatandaş ise dakikalar sonra itfaiye ekipleri ile birlikte binadan çıkarıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda daireler kullanılamaz hale geldi. Aile apartmanı olduğunu belirten Serkan Güngör, “Aile apartmanımız. Yangının çıktığı daireye eski eşyalarımızı koyuyoruz. Yangının çıktığı dairede buzdolabı fişinden çıkmış olabilir, bizde bilmiyoruz. İçeriye giremedim içeriye girebilsem” dedi.

İNCELEMENİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK

Öte yandan, yangının kesin çıkış sebebinin ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli
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