Kaan Tangöze söyledi, Kıvılcım Ural eşlik etti

Sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Duman, 1999 yılından bugüne dillere dolanan birçok şarkısını seslendirdi.3 bin kişinin doldurduğu antik tiyatroda adım atacak yer kalmadı. Tüm oturma alanın satılınca Duman hayranları merdiven boşluklarından oturarak konseri izledi.

Konsere gelenlerin çoğunluğunu ise gençlerin oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

KAAN'I HAYRANLIKLA İZLEDİ

Duman gurubunun sahneye çıkmasının ardından konser alanına gelen grubun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da en ön sırada yerini aldı. Kıvılcım Ural sevgilisi Kaan Tangöze'nin şarkılarına eşlik etti.





