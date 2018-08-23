MAGAZİN

Kaan Tangöze söyledi, Kıvılcım Ural eşlik etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman, Bodrum Antik Tiyatroda sahneye çıktı. Konseri izleyenler arasında grubun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da yer aldı.

Kaan Tangöze söyledi, Kıvılcım Ural eşlik etti

Sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Duman, 1999 yılından bugüne dillere dolanan birçok şarkısını seslendirdi.3 bin kişinin doldurduğu antik tiyatroda adım atacak yer kalmadı. Tüm oturma alanın satılınca Duman hayranları merdiven boşluklarından oturarak konseri izledi.

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Konsere gelenlerin çoğunluğunu ise gençlerin oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

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KAAN'I HAYRANLIKLA İZLEDİ
Duman gurubunun sahneye çıkmasının ardından konser alanına gelen grubun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da en ön sırada yerini aldı. Kıvılcım Ural sevgilisi Kaan Tangöze'nin şarkılarına eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
kıvılcım ural kaan tangöze Duman

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